Albimo'nun yeni ürünleri tanıtılıyor  

ALBİMO'NUN yeni ürünleri, yurt içi ve yurt dışından gelen bayi ve müşterilere tanıtılıyor. Bayi toplantısı için Long Beach Hotel'de biraraya gelen Albimo müşterileri, 3-9 Ekim tarihleri arasında açık kalacak mobilya fuarında yeni ürünleri inceleme fırsatı bulacak. Alanya markası olan Albimo'nun sahibi Bilal Gömeç, Alanya'da her yıl geleneksel olarak bayi toplantısı yaptıklarını ve bu yıl 5'incisini düzenlediklerini söyledi. Albimo bir Alanya markası olduğunu belirten Gömeç, "Firmamız 1998 yılından bu yana Bilal Mobilya olarak Alanya'da, 8 yıldır da Albimo Mobilya olarak İnegöl'de işletmecilik yapmaktadır. İnegöl'de 400 çalışanımızla 81 ilde bayisi olan ve 35 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Türkiye'deki müşterilerimize ve yurt dışından gelen müşterilerimizi Alanya'da ağırlayarak ürünlerimizi tanıtıyoruz. Alanya'daki tüm işadamlarını ve dostlarımızı vakitleri olursa bekliyoruz." dedi.

Albimo Satış Müdürü Yaşar Doldurucu ise "3-9 Ekim tarihleri arasında yeni ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Sektörde 20 yıldır mağazacılık ve üretim yapan bir firmayız. İnegöl'de üretim yapıyoruz. Ürünlerimiz her türlü zevke ve kullanıma uygundur. Kumaş ve model olarak modayı yakından takip etmekteyiz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 17:19