Alara Otelleri'nde ayrılık

2011 yılında Alara Park Otel'de Genel Müdür olarak görevine başlayan turizmci Murat Demircan, daha sonra 4 otel ve 1000 odalı Alara Otelleri Grubu'nda Genel Koordinator olarak görev yaptı. Turizm camiasında tur operatörlüğü, rent a car, turizm mağazacılığı ve otelcilik hizmetlerinde üst düzey yönetici olarak çalışan Demircan, görev yaptığı kurumlarda gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle adını duyurmuştu. Demircan, profesyonel iş hayatına başka bir işletmede devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 13:53