Alanya'yı sarsan ölüm haberi! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı, 'Bu hatadan dönün', Hepsi ve daha fazlası Dim TV Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!
ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?
ALANYA’YI SARSAN ÖLÜM HABERİ
5. KATTAN ÖLÜME Mİ ATLADI?
MOTOSİKLETE BİR KURBAN DAHA!
'PAŞA’YI KAYBETTİK
SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ
ENES PUTUR’DAN İYİ HABER GELDİ
ALANYA AK PARTİ KAMPA SONA ERDİ
ÇAVUŞOĞLU'NDAN NETANYAHU'YA SERT CEVAP
TÜRSAB'TA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
DAMLATAŞ’A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER
YAĞMUR TATİLCİLERİ PERİŞAN ETTİ
BÜYÜKŞEHİR KIRSALA İYİ GELDİ
BUCAKOLUK’TA SICAK ASFALT HAZIRLIĞI
SEMPOZYUM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
SAHİL MEZARLIĞI’NA BAKIM
AVOKADO DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
DAMLATAŞ’TA TURİST YOĞUNLUĞU
ŞİMŞEK FENER’E BİLENİYOR
İŞTE ALANYASPOR’UN MAÇ TAKVİMİ
ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ: ÖZKAHYA
HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|5
|8. Trabzonspor
|3
|5
|9. Ankaragücü
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Beşiktaş
|4
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Real Sociedad
|4
|7
|7. Levante
|4
|6
|8. Villarreal
|4
|5
|9. Osasuna
|3
|5
|10. Deportivo Alaves
|4
|5
|11. Granada
|3
|4
|12. Celta de Vigo
|3
|4
|13. Real Valladolid
|3
|4
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Espanyol
|4
|4
|17. Real Betis
|3
|3
|18. Getafe
|3
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0