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Alanya’yı buluşturan Çanakkale yürüyüşü

Türk Eğitim Sen Alanya Temsilciliği öncülüğünde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ‘Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenlendi

Alanya’yı buluşturan Çanakkale yürüyüşü

Türk Eğitim Sen Alanya Temsilciliği öncülüğünde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ‘Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenlendi

18 Mart 2018 Pazar 17:47
Alanya’yı buluşturan Çanakkale yürüyüşü
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TÜRK Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Alanya Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü kutlamak adına yürüyüş organize etti. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, Alanya Belediye Mehter Takımı da marşlarıyla yürüyüştekilere eşlik etti. Kuyularönü Camii önünde başlayan ve İskele Şelale Meydanı’nda kurulan platforma kadar süren yürüyüşün ardından konuşan Türk Eğitim Sen Alanya Temsilcisi Burhan Ulu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Çanakkale’de verdikleri eşsiz mücadeleyi anlattı. Ulu, “Tarih boyunca hiç bir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarında verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle, Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı bir yerdir Çanakkale. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sözlerimi onlara verilecek en güzel hediyeyi veciz bir şekilde dile getiren milli şairimizin şu iki dizesi ile noktalamak istiyorum, ‘Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber; sana aguşunu açmış duruyor peygamber...’ Bizleri yalnız bırakmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk18 Mart Çanakkale ZaferiAlanya TemsilciliğiTÜRK Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube
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