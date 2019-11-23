Alanya’ya yakışmayan bu manzaraya kim göz yumuyor
Alanya’da ikinci el eşya satan bir evkurcu, bulunduğu sitenin sakinlerini canından bezdirdi
ALANYA’NIN Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki evkurcu, site sakinlerini isyan ettirdi. “Burası bir site çöplük değil” diyen vatandaşlar içerisinde bulundukları duruma sosyal medya üzerinden veryansın ettiler. Ümit Coşar adlı vatandaş, “Çöplükte yaşamak istemiyoruz!” başlığı ile yaptığı paylaşımında, “Burası avsallar Mahallesi, Beko bayii karşısı. Zabıtaların defalarca uyarmasına rağmen ve defalarca şikayet etmemize rağmen aynı pislikten kurtulamıyoruz. Burası bir site, çöplük değil. Her gün bu görüntüyü görmek site sakinlerini huzursuz ediyor. Böyle bir iş yerinin bir site içerisinde belediye tarafından ruhsat vermesine şaşkınım. Belki de ruhsatsız bir iş yeri onunda bilgisine sahip değiliz. Acil müdahale edilmesini istiyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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