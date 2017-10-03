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Alanya’ya 1,2 milyon liralık şebeke yatırımı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya’nın Hacıkerimler ve Kayabaşı Mahallelerine 1,2 milyon liralık şebeke yatırımı yapıyor

Alanya’ya 1,2 milyon liralık şebeke yatırımı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya’nın Hacıkerimler ve Kayabaşı Mahallelerine 1,2 milyon liralık şebeke yatırımı yapıyor

03 Ekim 2017 Salı 18:40
Alanya’ya 1,2 milyon liralık şebeke yatırımı
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ALANYA'NIN Kayabaşı ve Hacıkerimler Mahallelerinde alçak ve orta gerilim şebekelerini yenileyen AEDAŞ, Ekim sonunda bitirmeyi planladığı çalışmanın yüzde 70’ni tamamladı. Yaklaşık 1,2 milyon liraya mal olacak çalışma hakkında bilgi veren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, ekiplerin bölgede aralıksız çalıştığını söyledi.

Hatların bir yandan yenilendiğini, bir yandan da bakımı zor alanlardan çıkartılarak yol kenarlarına taşındığını belirten Müdüroğlu, “Kayabaşı ve Hacıkerimler Mahallelerimizde şebeke ömrünü tamamlamış hatlarımızı yenileyerek olası muhtemel arızaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yine bulunduğu alan sebebiyle bakımı zorlaşan hatlarımızı da yol kenarlarına taşıyoruz. Yatırım malzemelerimizin tamamı gelmiş durumda. Direk çukurlarının yüzde 80’i kazıldı ve betonlandı. Büyük bir aksilik olmazsa çalışmamızı Ekim sonunda bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

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