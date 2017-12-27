Alanya'nın yeni hastanesi ALKÜ'de atama rüzgarı

BAŞHEKİM ataması ile ilgili tartışmaların yaşandığı Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir atama listesi yayınladı.

Buna göre, Başhekim Yardımcıları Ali Gök, Zeynep Bozkurt, Nadir Aldemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hatice Şahinkaya, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Ramazan Gülhan, Hastane Müdür Yardımcısı Süleyman Karaman olarak açıklandı.

Ayrıca, Alanya Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Elif Akçalıoğlu, Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Müdürü Samir Yılmaz olurken, İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Yağdır’ın da görevine devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Başhekim olarak atanması beklenen Alanya Tıp Fakültesi eski Dekanı vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş kurum dışından olduğu için, görevli olduğu kurumların onay yazısı alındıktan sonra isminin atama listesine eklenmesi bekleniyor.