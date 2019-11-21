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Alanya'nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Alanya’nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu, bu sabah hayatını kaybetti.

Alanya 21.11.2019, 08:36 22.11.2019, 00:55
Alanya'nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Alanya'nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Alanya'nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu son yolculuğuna uğurlandı

ALANYA'NIN müstesna simalarından sinemacı Turgay Emiroğlu vefat etti. Geçirdiği kalp krizi sonrası bir süredir  yoğun bakımda tedavisi devam eden Emiroğlu'ndan bu sabah acı haber geldi. Gazetemizin merhum kurucusu Arıkan Yılmaz Dim'in yeğeni olan Turgay Emiroğlu'nun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Kazım Bulut camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Belediye Mezarlığındaki Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Turgay Emiroğlu'nun taziyesi ise Hasanağa Konağı yanındaki evinin önünde gerçekleşecek. Dim Medya olarak Merhuma Allah'tan rahmet  kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

EMİROĞLU'NUN YENİ ALANYA'YA VERDİĞİ SON ROPÖRTAJI

Alanya'nın tek sineması olan, Alanya Belediyesi, Damlataş ve Alanyum'daki salonlarıyla hizmetlerini sürdüren Örnek Sinemaları, 12 Haziran 1953 yılında, Alanya nüfusunun 4 bin olduğu yıllarda kuruldu. O döneme göre cesur sayılabilecek bir kararla Alanya'nın ilk sinemasını kuran Muzaffer Emiroğlu'nun oğlu Turgay Emiroğlu, babasından aldığı bayrağı taşımaya devam ediyor. Emiroğlu, 57 yıllık Örnek Sinemaları'nın doğuşunu ve bugünlere ulaşmasını Yeni Alanya'ya anlattı. 

- Babanız, ilk sinema salonunu bir narenciye deposunda kurmuş. Anlatır mısınız? 

1953 yılında Hükümet Caddesi'nde ahşaptan yapılmış bir narenciye deposunun restorasyonuyla babam bu işe başlamış. Örnek Sineması, hayata ilk adımını attığında bana anlattığı kadarıyla zor dönemlermiş. Alanya'nın sinemayla tanışması ve Emiroğlu ailesinin sinema serüveni böylece başlamış olmuş. 

- Bugüne kadar gösterdiğiniz film sayısı belli mi? 

Baba yadigarı mesleği halen devam ettiriyorum ama bu rakamı bilmek imkansız. Televizyon ve videonun sinema sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, binlerce filmi seyirciyle buluşturduk. Üç ayrı yerdeki Alanya sinemalarında işlettiğim 10 sinema salonunda toplam 750 kişilik kapasite bulunuyor. 

- Sinemacılık bir sevda işi midir?

Doğumumdan önce babam tarafından ilk salon kurulmuştu. Benim de küçüklüğümden beri içinde büyüdüğüm bu sinema sektörüyle aramda derin bir bağ oluştu. Bir dönem sinemacılığa ara verdiğimde, video-kaset işi yapmıştım. Yani ne olursa olsun kopamıyorsunuz bu sektörden. Giderler çok yüksek ama her şeye rağmen yola devam ediyorum. Dediğiniz gibi bu bir sevda işidir, gönül işidir.

- Alanya halkının sinemaya bakışı nasıl? 

Tüm Alanyalıların sinemalarına sahip çıkmalarını diliyorum. Çünkü çok zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz turizmle ilgili olmadığından, yine sahip çıkması gerekenler Alanya halkıdır. Turizmden bir beklentim yok. Ekonomik krizin etkilerini her vatandaş gibi ben de hissediyorum. Bu anlamda vatandaşlarımız için tüm sinema salonlarında halk günleri düzenliyorum. Pazartesi Alanyum AVM, Salı Belediye Sineması, Çarşamba Damlataş Sineması olmak üzere tüm vatandaşlara 6 TL’den indirimli günler düzenliyorum. Öğrenciler Alanya’da sayı olarak düşük. Merkezi yerlerdeki sinemaların yüzde 80'i öğrenci ile dolar. Ama bizde bu durum söz konusu değil. 

- Kriz döneminde neler yaptınız? 

Tabiki teknolojiye ayak uydurmak zorundasınız. 1 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. Reklam yapmazsanız, salonları yeni teknolojiyle donatmazsanız yok olursunuz. Kriz dönemlerini üç ayrı salon işletmemden dolayı atlattım. Örneğin bu 3 salon da başkalarına ait olsalardı, sanırım iflasa giderlerdi. Ama 3 salon birbirine destek oluyor. Biri kötü giderken, diğeri kötü gideni aylarca destekleyebiliyor.

- Bu sektörün gidişatıyla ilgili sıkıntılar neler?

Televizyonlarda var olan diziler, kopya CD'ler, internet üzerinden ücretsiz izlenen filmler bu sektöre büyük darbe indiriyor. Maçların olduğu günlerin akşam seansları da boş geçer. O kadar çok sebep var ki kötü gidiş için. Yasaların eksiklikleri ve caydırıcılığının olmaması da kopya ürün piyasasının iştahını kabartıyor. Yıllar önce ben de video-kaset işinde bulunmuştum ama hiçbir zaman sahte ürün satmıyordum. Kanunlarda kopyacılık yapanlar için 5 yıla kadar hapis cezası ve 50 bin ila 150 bin TL arasında idari para cezası var. Fakat bu cezalara tabi olan bir insan olduğunu ben bugüne kadar hiç duymadım. Bu işleri alnının akıyla yapan kişi  ve kurumların emeklerine yazık.

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