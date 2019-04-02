Alanya'nın eski beldeleri 'Türel' dedi

2014 Yerel Seçimleri öncesi Menderes Türel’in hazırlanışında fikir babası olduğu ve projede aktif görev aldığı Büyükşehir Yasası’nın devreye girmesiyle Alanya’da 16 belde belediye kapatılmıştı.

Alanya'nın eski beldeleri 'Türel' dedi
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ALPER KUTAY

Özellikle 40 bin nüfuslu Mahmutlar gibi büyük beldeler, belediyelerinin kapanmasına itiraz edip zaman zaman protestolara dahi imza atmıştı. Ancak aradan geçen 5 yılda kızgınlıkları unutan eski adıyla beldeler, yeni adlarıyla mahalleler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Menderes Türel’den yana kullandı. Türel, beldelerin tamamında sandıktan zaferle çıkarak toplam 40 bin 301 oy alırken, rakibi olan Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 34 bin 109 oy alabildi.
İşte eski yeni beldelerin seçimdeki tercihleri.

Avsallar
Muhittin Böcek: 2587
Menderes Türel: 2809

Cikcilli
Muhittin Böcek: 3872
Menderes Türel: 5213

Çıplaklı
Muhittin Böcek: 1348
Menderes Türel: 2331

Demirtaş
Muhittin Böcek: 699
Menderes Türel: 894

Emişbeleni
Muhittin Böcek: 432
Menderes Türel: 437

Güzelbağ
Muhittin Böcek: 211
Menderes Türel: 343

İncekum
Muhittin Böcek: 777
Menderes Türel: 843

Kargıcak
Muhittin Böcek: 604
Menderes Türel: 915

Kestel
Muhittin Böcek: 2267
Menderes Türel: 2727

Konaklı
Muhittin Böcek: 3653
Menderes Türel: 4386

Mahmutlar
Muhittin Böcek: 6763
Menderes Türel: 6990

Oba
Muhittin Böcek: 4845
Menderes Türel: 5342

Okurcalar
Muhittin Böcek: 921
Menderes Türel: 1167

Payallar
Muhittin Böcek: 1684
Menderes Türel: 2235

Tosmur
Muhittin Böcek: 2328
Menderes Türel: 2385

Türkler
Muhittin Böcek: 1118
Menderes Türel: 1284

TOPLAM
Muhittin Böcek: 34.109
Menderes Türel: 40.301

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 16:31
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