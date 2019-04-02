Alanya'nın eski beldeleri 'Türel' dedi

ALPER KUTAY

Özellikle 40 bin nüfuslu Mahmutlar gibi büyük beldeler, belediyelerinin kapanmasına itiraz edip zaman zaman protestolara dahi imza atmıştı. Ancak aradan geçen 5 yılda kızgınlıkları unutan eski adıyla beldeler, yeni adlarıyla mahalleler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Menderes Türel’den yana kullandı. Türel, beldelerin tamamında sandıktan zaferle çıkarak toplam 40 bin 301 oy alırken, rakibi olan Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 34 bin 109 oy alabildi.

İşte eski yeni beldelerin seçimdeki tercihleri.

Avsallar

Muhittin Böcek: 2587

Menderes Türel: 2809

Cikcilli

Muhittin Böcek: 3872

Menderes Türel: 5213

Çıplaklı

Muhittin Böcek: 1348

Menderes Türel: 2331

Demirtaş

Muhittin Böcek: 699

Menderes Türel: 894

Emişbeleni

Muhittin Böcek: 432

Menderes Türel: 437

Güzelbağ

Muhittin Böcek: 211

Menderes Türel: 343

İncekum

Muhittin Böcek: 777

Menderes Türel: 843

Kargıcak

Muhittin Böcek: 604

Menderes Türel: 915

Kestel

Muhittin Böcek: 2267

Menderes Türel: 2727

Konaklı

Muhittin Böcek: 3653

Menderes Türel: 4386

Mahmutlar

Muhittin Böcek: 6763

Menderes Türel: 6990

Oba

Muhittin Böcek: 4845

Menderes Türel: 5342

Okurcalar

Muhittin Böcek: 921

Menderes Türel: 1167

Payallar

Muhittin Böcek: 1684

Menderes Türel: 2235

Tosmur

Muhittin Böcek: 2328

Menderes Türel: 2385

Türkler

Muhittin Böcek: 1118

Menderes Türel: 1284

TOPLAM

Muhittin Böcek: 34.109

Menderes Türel: 40.301

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 16:31