Alanyalıların 15 Temmuz görüşleri

Alanya halkının ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında vatandaşlara, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini sordu

VATANDAŞLAR, Türk milletinin bir daha bu ülkede darbe yapılamayacağını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokaklara çağırması ve milletin azmiyle büyük bir kaosun önüne geçildi" dediler.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

MEHMET EROĞLU

Bugün bizim bayramımız. 15 Temmuz’da sayın Erdoğan’ın çağrısıyla millet sokağa dökülmeseydi şu anda iç savaş başlardı. Biz o gece sabaha kadar uyuyamadık. Nöbetimizi tuttuk, vatanımızı koruduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyoruz. 15 Temmuz gerçekten bizim yıl dönümümüz. Her sene kutlanması lazım. Hatta 15 Temmuz’da değil sadece. Her ay kutlanması lazımki unutmayalım ve unutturmayalım 15 Temmuz’u. Bir daha böyle bir olaya kimse cesaret edemez, Türk milleti gücünü gösterdi.

'TÜRKİYE ELDEN GİDİYORDU'

MUSTAFA ÇAKIR

O günleri tekrar hatırlamak istemiyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Türkiye elden gidiyordu. Cumhurbaşkanımızın, halkımızın sayesinde önüne geçildi. Türk milleti gücünü bir kez daha gösterdi. İçimizde bazıları var hala ama onlarda temizlenecek inşallah. Onlar içimizden biri gibi görünüp başkalarına hizmet ediyorlar. Farkında değiliz ama gerçek bu.

'AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR'

ALİ KARAKOCA

15 Temmuz Türk milletinin yaşadığı en kötü olaylardan bir tanesiydi. Yıllarca üniforma giydirip eline silah verdiğimiz insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında yer aldı, başka birilerinin adına çalıştı. Gerçi biz bunlara alışıktık daha önce de Türk milleti bunları gördü, yaşadı. Bu ilk değil. Bu milletin şerefli üniforması başkalarının adına çok kullanıldı. FETÖ'nün içimizden tamamen temizlendiğine inanmıyorum. Türkiye’de hala çok hain var. Ama hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Türk milleti cahil bir millet değildir. Yapılan her siyasetin, verdiği her oyun bilincinde. Artık Türkiye eski Türkiye değil.

'UYANIK OLSUNLAR'

HATİCE GÜLBEDEN

Devletimize, milletimize böyle bir olayı Allah bir daha yaşatmasın. Devletimize de Cumhurbaşkanımıza da bir mesajım var: 'Biraz daha uyanık olsunlar.' Bu tip şeylere mahal vermesinler. O kadar istihbaratımız var, dikkatli olunmalı. Bir ülke yönetiliyor. Onlarca insan evladı toprağa verildi. Allah bir daha öyle bir gün yaşatmasın.

'SOKAĞA ÇIKANLAR SAYESİNDE HALA AYAKTAYIZ'

TÜLAY YAVUZ

İnşallah rabbim bir daha bize o günleri yaşatmaz. O gün çok kötü ve üzücü bir gündü. Ancak inşallah o günleri tekrar yaşamayacağız. Daha güçlü ve kuvvetli bir Türkiye temenni ediyorum. Rabbim milletimize bol kazanç versin. Orada vefat etmiş şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. O gün sokağa çıkan insanlar sayesinde bugün hepimiz ayaktayız. O gün savaş çıkacaktı. Ama rabbim o günü engelleme gücünü bu millete verdi. Tankların çıkması, o askerlerin seferber olması, halkın sokağı çıkıp engellemesi çok güzel bir olaydı. Türk halkının gücü budur.

'KENDİ HALKINA SİLAH ÇEKEN CEZASINI ÇEKSİN'

MUHARREM DOĞAN

Türkiye için, güzel yurdumuz için bir daha 15 Temmuz gecesi yaşamak istemiyoruz. Türk halkına bunları yaşatanlar diğer dünyada cezasını çekecekler. Bu kadar güzel bir ülkede, bütün dünyanın gözü olan bu ülkede içimizden hainlerin çıkıp Türkiye’yi bölmeye çalışmalarına çok üzülüyorum. Hangi partili olursa olsun, hangi vatandaş olursa olsun Türkiye, Türkü, Kürdü, Alevisini kucaklayan bir ülkedir. Dünya da bunun örneği olan yer neredeyse yok. Onun için bu ülkenin değerini bilmek lazım. Kendi ordumuz kendi halkına silah çekebiliyorsa, üstelik bu başkalarının lafları ile oluyorsa bunu yapanlar cezalarını çekmelidirler.