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Alanyalı ülkücülerden yaşlılara aşure

Ülkücü İşçiler Derneği, Muharrem ayı vesilesiyle Alanya Huzurevi’nde yaşlılara aşure ikramında bulundu

Alanyalı ülkücülerden yaşlılara aşure

Ülkücü İşçiler Derneği, Muharrem ayı vesilesiyle Alanya Huzurevi’nde yaşlılara aşure ikramında bulundu

10 Ekim 2017 Salı 23:22
Alanyalı ülkücülerden yaşlılara aşure
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ÜLKÜCÜ İşçiler Derneği Alper Karaduman nar ile işlenmiş Türk bayrağı motifiyle süslenen aşureyi kendi eliyle yaşlılara ikram etti. Alanya Huzurevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Ülkücü İşçiler Derneği üyeleri eksiksiz katıldı. Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Karaduman “Bugün burada yaşlılarımızı ziyaret ederek aşure ikramında bulunduk. Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler DerneğiMuharremAlanya Huzurevi
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