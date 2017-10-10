Alanyalı ülkücülerden yaşlılara aşure

ÜLKÜCÜ İşçiler Derneği Alper Karaduman nar ile işlenmiş Türk bayrağı motifiyle süslenen aşureyi kendi eliyle yaşlılara ikram etti. Alanya Huzurevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Ülkücü İşçiler Derneği üyeleri eksiksiz katıldı. Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Karaduman “Bugün burada yaşlılarımızı ziyaret ederek aşure ikramında bulunduk. Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın" diye konuştu.
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