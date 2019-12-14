Alanyalı taraftarlardan Başkan Böcek'e soğuk duş!
Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçı dün Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor arasında oynandı. Yoğun yağış altında oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sırasında bir grup taraftar, Antalya Büyükşehir Belediye (BŞB) Başkanı Muhittin Böcek’i açtıkları pankartla protesto etti
Alanya 14.12.2019, 12:46
MAHMUTLAR Mahallesi’nde bir önceki dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli atılan ve Muhittin Böcek döneminde inşa çalışmaları yavaşlayan Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’ni isteyen taraftar gruplarından Şimşekler, tribünde pankart açtı. “Sayın Muhittin Böcek tesisimizi istiyoruz” diyen Aytemiz Alanyaspor taraftar grubu Şimşekler, tribünlerden Başkan Böcek’e seslendi.
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