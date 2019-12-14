Alanyalı taraftarlardan Başkan Böcek'e soğuk duş!

MAHMUTLAR Mahallesi’nde bir önceki dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli atılan ve Muhittin Böcek döneminde inşa çalışmaları yavaşlayan Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’ni isteyen taraftar gruplarından Şimşekler, tribünde pankart açtı. “Sayın Muhittin Böcek tesisimizi istiyoruz” diyen Aytemiz Alanyaspor taraftar grubu Şimşekler, tribünlerden Başkan Böcek’e seslendi.