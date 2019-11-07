Alanyalı şehir plancıları buluştu

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve Şehir Plancısı Kuddusi Müftüoğlu, Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci ile Şehir Plancısı Dilek Yetkin tarafından düzenlenen yemekte Alanya’da yaşayan şehir plancıları bir araya geldi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedeniyle düzenlenen yemekte katılımcılar Alanya’nın planlamasını masaya yatırdı. Yemekte mesleki sorunlar ve güncel meseleler üzerinde duruldu.