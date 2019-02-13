Alanyalı Rus gelin Anastasia resmen başkan adayı!

ALANYA’da 8 yıldır yerleşik yaşayan ve Türk ile evli olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıklamasının ardından bugün de Alanya Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulunda resmi adaylık başvurusunu yaptı.



'ALANYA'YA VE HERKESE HAYIRLI OLSUN'

Başvuru sonrası adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasia Petrova Çetinkaya, resmi başvurusunu bugün yaptığını aktardı. Çetinkaya, "Alanya'ya ve herkese hayırlı olsun. kendimi çok iyi hissediyorum heyecanlıyım, seçim çalışmalarıma devam ediyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Geziyoruz, insanlarla sohbet ediyor, konuşuyorum. Çok yoğun geçiyor ama çok mutluyuz. Bugün resmi başvurumuzu yaptık. Sonuna kadar bağımsız olarak devam ediyorum. Alanya için burada yaşayan insanlar için bu yola çıktım. İnanıyorum Alanya'yı marka haline getirebiliriz. Alanya'yı daha zengin ve verimli bir şehir haline getirebiliriz. Biz Alanya'nın potansiyelin olduğuna inanıyoruz ve sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:08