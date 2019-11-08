Alanyalı Rum Kosta Çobanakis'ten acı haber!

ALANYALI Rumlardan olan ve Nea İonia'da kurduğu Alanyalılar Derneği'nin başkanlığını yürüten Kosta Çobanakis hayata gözlerini yumdu. Çobanakis'in vefat haberi başta yakınları olmak üzere çevresi ve sevenlerini yasa boğdu.

Yeni Alanya'yı ziyaret etmişti

3 yıl önce Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i ofisinde ziyaret eden Çobanakis Alanya'dan mübadele sonucu Yunanistan'a gitmek zorunda kalan ninesinden öğrendiği Alanya lehçesiyle keyifli bir sohbete imza atmıştı.

KOSTA ÇOBAKANİS KİMDİR?

Alanyalılar Derneği Başkanı Kosta Çobanakis de, 1922'de Alanya'dan Nea İonia'ya götürülen bir ailenin oğlu olarak 1935 yılında doğdu. Çobanakis, Alanyalı olan ninesinden Türkçe öğrendi ve ninesi 'Alanya lehçesinde' Türkçe bildiği için yerli bir Alanyalı gibi konuşmaktaydı. Her fırsatta nineleri, dedeleri, anne ve babalarının hep Alanya özlemiyle yaşadıklarını söyleyen Çobanakis, kendilerinin de Alanya özlemlerinin bir sonucu olarak Nea İonia Alanyalılar Derneği'ni kurduklarını söylüyordu. Alanyalı Rumlar, Alanya Belediyesi ile Nea İonia'nın kardeş şehir olarak ilan edilmesinden bu yana kalabalık gruplar halinde Alanya'yı ziyaret ediyorlar ve özlem gideriyorlardı.

Yeni Alanya olarak merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz