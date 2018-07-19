Alanyalı otelci kalbine yenildi

Görgülü Otel sahibi Hacı Görgülü 52 yaşında hayatını kaybetti

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Alanyalı otelci kalbine yenildi
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TURİZMİN yanısıra tarım sektöründe de faaliyet gösteren Hacı Görgülü muz sularken aniden kalp krizi geçirdi. Görgülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eski Konaklı Belediyesi başkanlarından  Ali Şahin'in damadı Görgülü'nün ölümü sevenlerini yasaboğdu. Evli vet 3 çocuk babası Görgülü'nün cenazesi saat 11.00'de Dinek Talebe Yurdu önündeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Yeni Alanya merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 09:44
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