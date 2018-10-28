Alanyalı öğrencilerden kınama

ALANYALI üniversite öğrencileri adına bir açıklama yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi İbrahim Aydoğan, Küçükbakırcı'yı sözlerinden ötürü kınadı ve Alanya'dan özür dilemeye davet etti.

İşte Aydoğan'ın, Alanyalı üniversite öğrencileri adına yaptığı açıklama:

"TBF Başkanı Erol Büyükbakırcı'yı yaptığı açıklamadan dolayı kınıyor ve başta bir önceki dönem Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu olmak üzere tüm Alanya halkından özür dilemeye davet ediyoruz.

Birkaç gün önce 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Alanya'yı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Koyun' dediği için koyduk. Yoksa Alanya'ya yüzümüzü dönmeyiz' diye açıklama yaptığını öğrendik. Sayın Büyükbakırcı, siz Alanya’ya yüzünüzü dönmeyince Alanya yok mu oluyor? Yazık çok yazık ki Alanya’nın Konya ile bağları yüzyıllara dayanır, aynı devlete aynı zamanlarda başkentlik yapmışız. Sultan Alaaddin Keykubat’ın yüzünü döndüğü Alanya’ya siz yüzünüzü dönseniz ne olur, dönmeseniz ne olur?

1) Bisiklet yarışlarında Alanya etabı, yurt içinde Alanya’nın marka değerini yükseltirken, yurt dışında ülkemizin marka değerini yükseltir ve yükseltecektir. Alanya etabını kaldırmanızın yada Alanya takıntınızın ülkeye verdiği zararın farkında mısınız?

2) Türkiye’de ilk defa Alanya’da yapılmaya başlanan ve 20 yıl gibi çeyrek asıra yaklaşmış olan dağ bisikleti etkinliği neden kaldırılmıştır? Yine Alanya’ya olan sert tavrınızın ülke turizmine verdiği zararın farkında mısınız?

3) Erol Büyükbakırcı’nın Bisiklet Federasyonu’nun başına geçmesindeki gaye, önceki dönem federasyon başkanı sayın Emin Müftüoğlu gibi bisiklet sporunu sevdirmek, bu sporu yaygınlaştırmak için mi, yoksa tam tersine dağ bisikleti gibi önemli bir spor etkinliğini kaldırarak Alanya’dan intikam almak için mi?

4) Erol Büyükbakırcı, yüzünü dönmediği Alanya yerine ülkemizin hangi ilini, ilçesini Alanya’ya alternatif olarak gösterecektir? Ülkemizin hangi köşesinde bir günde dört mevsim yaşanmaktadır?

5) Sayın Büyükbakırcı’yı derhal bu fikirlerinden ve tavrından vazgeçmeye, Alanya’yı, Alanya insanını tekrar tanımaya, federasyonun başına ne için geçtiğini ve bu sert tavırla eline ne geçtiğini düşünmeye davet ediyoruz, derhal bu tutumundan vazgeçmesini ve Alanya halkından özür dilemesini talep ediyoruz."