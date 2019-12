Alanyalı mükelleflere e-fatura uyarısı

YENİ yıl ile uygulamaya girecek olan e-fatura sistemi ile ilgili daha öncede açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi ve Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Musa Yaman "Matbaacılar Federasyonu Başkanımız sayın Hüseyin Gürbüz, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayın Abdullah Kiraz'ın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleşen bu toplantıda e-fatura sistemi, e-fatura sistemine geçen vergi mükelleflerinin durumu ve maliye anlaşmalı matbaaların sorunları masaya yatırıldı" dedi.Toplantıda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulunan Yaman "Yıllık satış hasılatı, yani 2019 yılı cirosu 5 Milyon TL'yi aşan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile e-arşiv, diğer adı ile e-fatura sistemine geçişleriyle ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği mevcut. Bu toplantıda öncelikle netlik kazanan en önemli konu budur. 2020 yılı başlar başlamaz sanki herkes bu sisteme geçecekmiş gibi bir algı oluşmuş durumda. Şunu önce belirteyim. 2019 yılı sonu itibari ile cirosu 5 Milyon TL'yi geçmeyen, yani eski para ile 5 Trilyon Lira ciro elde etmeyen mükellefler bu sisteme geçmeyecekler. 5 Milyon sınırını iyi anlamamız gerekiyor. Cirosu bu rakamın altında kalan vergi mükellefleri yine fatura ve benzeri resmi evraklarını anlaşmalı matbaalarda bastırarak kullanabilecekler. 2025 yılına kadar bu hususta her hangi bir değişiklik olmayacak” dedi.Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz'ın Vergi Usul Kanunun da 509 sayılı yasa ile konunun netlik kazandığını belirttiğini söyleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi ve Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Musa Yaman, "Sayın Kiraz 'sınır 5 Milyon'da kalacak. 3 Milyon, 1 Milyon gibi rakamlar için bir düzenleme olmadığı gibi 2025 yılına kadar da her hangi bir çalışma olmayacak. E-fatura sistemine geçişin güçlüklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu sınırın altı için bir çalışma yapmadık' demişlerdir" ifadelerini kullandı.

İSTİSMAR SÖZKONUSU

E-fatura sistemine geçiş için bazı yazılımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Yaman, "E-fatura sistemleri üzerine geliştirdikleri yazılımları pazarlayan bazı firmalar, 2020 tarihi itibari ile sanki bütün mükelleflerin bu sisteme geçmesi zorunluymuş gibi bir algı oluşturmuş durumdalar. Böyle bir durum söz konusu değildir. Aktif olarak ticaret yapan vergi mükelleflerini bağlı bulundukları vergi dairelerinden bilgi almadan e-fatura sistemine geçmemeleri hususunda uyarıyorum. Vergi mükelleflerinin tek muhatapları bağlı bulundukları vergi daireleridir. Güzel giyinişli, ağzı laf yapan bazı firmaların pazarlamacılarına kanmasınlar. Bu sistemi satın alıp kullanmaya başlandıktan sonra geriye dönüşü olmuyor. 5 Bin TL ve üzeri miktarlar için kesilecek faturalara; mükellefler İnternet Vergi Dairesi'ne şifre ile girip buradan işlemlerini yapabilirler. Ayrıca bir yazılıma ihtiyaçları yok" dedi.Yaman konunun her zaman takipçisi olduklarını vurgulayarak, konu ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olduklarını, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasıyla da ortak bir çalışma içerisine gireceklerini ve anlaşmalı matbaaları bu konuda her daim bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.