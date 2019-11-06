Alanyalı matbaacılardan önemli uyarılar

ALANYA Matbaacılar Derneği ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 9. Komite Başkanı Musa Yaman Fatura, İrsaliyeli Fatura, Sevk İrsaliyesi gibi resmi evrak basımlarında "Maliye Anlaşmalı Matbaa" olma zorunluluğunun olduğunu vurguladı. Yaman Maliye ile anlaşması olmayan matbaaların bu evrakların basımından yetkili olmadıklarını belirterek "Alanya'mızda Maliye ile anlaşmalı 32 adet matbaa resmi evrak basımına yetkili. Gerçek kişiler vergi levhası ve kimlikleri ile tüzel kişiler ise buna ilave şirket yetkilisinin imza sirküsü ile bu matbaalarımıza başvurmaları halinde resmi evraklarını bastırabiliyorlar. Basılan evraklar ise beyan edilen şirket yetkilisine ıslak imzalı "Bilgi Formu" ile teslim edilmek zorunda. Buna mükabil bu belgenin 15 gün içerisinde elektronik ortam üzerinden Bakanlığı gönderilmesi mecburi. Görüyoruz ki bazı kişiler esnafımızdan gerekli belgeleri alıp anlaşmalı matbaalara götürerek resmi evrak baskısı yaptırıyorlar. Yapılan baskının ardından matbaadan baldıkları bilgi formunu esnafımıza imzalatıp geri veriyorlar. Yaptıkları bu aracılıktan kazançları nedir bilemeyiz ama, aracı kullanmak bilgi formuna atılan imzanın gerçekliğini, faturanın yetkilili matbaada tarafından basılıp basılmadığını zan altında bırakıyor" dedi. Oluşabilecek aksaklıkların hem resmi evrak basımı yaptıran gerçek veya tüzel kişiliklere, hem de basımı gerçekleştiren matbaaya maddi külfetler çıkartabileceğini belirten Musa Yaman, sözlerine şöyle devam etti; "Maliye Bakanlığın'nın resmi evrak basımı ile ilgili yayınladığı yönetmelikler var. Anlaşmalı Matbaalar bu yönetmelikler doğrultusunda basım işlemini gerçekleştirirler. Basılan evrağın en alt kısmına şirket ünvanını, firma sahibinin adı-soyadı, adres, telefon ve vergi numarası, Maliye ile yapılan anlaşmanın tarihi, numarası ve yılı yazılır. Her yıl yetkisiz kişilerce basılmış "naylon" olarak tabir edilen resmi evraklar ile karşılaşılıyor. Maliye Bakanlığı bu hususta sık sık denetimler yapıyor. Ayrıca kullanılan aracıların fiyatlandırmada bazı suistimaller yaptıklarına şahit oluyoruz. Değerli esnaflarımızdan kendilerini sıkıntıya sokacak durumlara düşmemeleri için resmi evrak basımlarını ve teslim alma işlemini bizzat kendilerinin yapmalarını rica ediyorum. Böylece süreç hem daha hızlı işleyecek, hem de daha ekonomik olacaktır."