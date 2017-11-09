Alanyalı halkı teleferikten memnun

DİM Web TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, teleferiğin hem kent ekonomisine hem de turizme katkı sağladığını söylediler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden vatandaşlar, ilerleyen yıllarda teleferiğin katkısının daha fazla olacağını belirttiler. İşte Dim Web TV mikrofonlarına konuşan bazı vatandaşların görüşleri:

NAZMİ AYDEMİR (BUTİK İŞLETMECİSİ)

Teleferik açıldıktan sonra işlerimize yansıması illa ki oldu. Daha önce İç Kale’de kalan kısımlar kör bir noktaydı. Çok fazla gelip giden yoktu. Teleferikle birlikte ziyaretçi sayısında artış da oldu. Yani daha önce gelmeyen, burayı görmeyen turistler hatta yerli halk bile teleferik sayesinde kalenin bu taraflarını keşfetti. Seneye bunun daha da artacağını düşünüyorum.

‘GÜNBATIMINI İZLEMEK ÇOK ZEVKLİ’

ZELİHA HELVACI (EV HANIMI)

Teleferik görsel olarak, turistik olarak bir değer kattı bence, onun dışında belki maddi olarak katkıda bulunabilir bölgedeki işletmecilere ve belediyeye. Alanya’ya yeni gelenler için farklılık oldu. Kaleyi ve bölgeyi farklı bir açıdan görmek, günbatımını yukarıdan izlemek açısından çok güzel oldu. Biz Alanyalı yerliler olarak da ilgi gösteriyoruz.

‘TELEFERİK RUSLARA PARA HARCATTI’

AHMET MARÇIL (SERVİS ŞOFÖRÜ)

Teleferik Alanya’ya çok güzel bir hizmet oldu. Tabi ki memnun olmayanlar da var ancak turizme katkısı büyük oldu. Trafik yönünden de Alanya’ya etkili bir hizmet bence. Kale yolunun yazın trafiği yoğun oluyor ve zaman zaman tıkanıyordu. Trafiğin rahatlaması bakımından da teleferikle kale ulaşımı bir avantaj. Öte yandan çok fazla para harcamayan Rus turistler de teleferik vesilesiyle kent ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

‘TURİZM İÇİN GÜZEL BİR ULAŞIM ARACI’

SEÇKİN ŞİMŞEK (TURİZMCİ)

Alanya’da turizmle uğraşan biri olarak söyleyebilirim ki, yeni yapılan teleferiğin geç kalınmış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir 30-40 yıl öncesinde yapılması gerekirdi. Fakat sonuç itibariyle bu yıl kullanılmaya başlandı. Teleferiği faaliyete geçiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyoruz. Tüm Alanya’ya hayırlı olsun. Turizm açısından da güzel bir ulaşım aracı oldu.

‘KALENİN DAHA DA GÜZELLEŞMESİ GEREKİYOR’

RIFAT DİZDAROĞLU (KAFE İŞLETMECİSİ)

Teleferik, 2-2,5 ay önce açıldı, şu anda ilgi görüyor. 2005 yılında bıraktığımız turizm 2017 yılında tekrar geri geldi. Bunda en başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e sonsuz teşekkür ediyorum. Tabi geçmişte Hasan Sipahioğlu’nun da bu proje için katkıları oldu. İnşallah önümüze bakacağız. 2018 yılında daha iyi olmasını temenni ederim. Ancak bunun için de tabi ki kalenin biraz daha güzelleştirilmesi gerekiyor bu açıdan. Çünkü zaman içinde turizm kötüye gittikçe kale yeterli değeri görmemeye başladı. Güzelleştikçe ve teleferik de eklendikten sonra daha iyi yerlere geleceğini ve Akdeniz Bölgesi’nin gözbebeği olacağını düşünüyorum. Ama teleferiğin Alanya’ya katkı sağlayacağı çok şey var, özellikle ekonomik olarak.

‘SİPAHİOĞLU VE YÜCEL’E TEŞEKKÜR EDERİZ’

MİNE ERSOY (BUTİK İŞLETMECİSİ)

Teleferiğin Alanya turizmine katkısı oldu. Özellikle kale esnafına. Başta eski Başkanımız Hasan Sipahioğlu’na, sonrasında şimdiki Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve ekibine, Teleferik A.Ş.’ye bu konuda çok teşekkür ederiz. Alanya Kalesi özellikle turizm açısından önemli bir yere sahip olduğu için değerini arttırdığını ve daha da arttıracağını düşünüyorum teleferiğin. İlgi turistlerden de, yerli halktan da çok güzel. İleriki zamanlarda daha iyiye gideceğini düşünüyorum.