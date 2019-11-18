Alanyalı akademisyen Şebnem: Önce saçlarınızı kazıtın
Bir süredir lösemiyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen Alanyalı akademisyen Köseoğlu, kan ve kök hücre bağışı çağrısını yineledi
ALANYALI akademisyen Şebnem Köseoğlu’nun lösemiye karşı verdiği mücadele devam ediyor. 3’üncü kez saçları dökülen Köseoğlu, Kanser Savaşçıları tarafından kendisine hediye edilen perukla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. ‘Kökü sende uzar’ diyenlerin önce saçlarını kazıtmasını isteyen Köseoğlu, duyarlı vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısında bulunduğu paylaşımda şu ifadele yer verdi: “Haftaya pazartesi sendromuyla başlarken siz, ben 3. kez saçlarımı döküyorum. Dur yoruma ‘Kökü sende uzar’ yazayım diye düşünenler, önce gidin kazıyın saçınızı sonra yazın ya da hiç yazmayın. ‘Ooo makyaj yapmışsın, iyisin ha’ grubu var bir de. Yahu siz sanıyor musunuz, ben hastane odasında Firdevs Hanım gibi geziyorum? Biz Meltem'le moralimiz iyi, gücümüz ve tabiiii benim kanım varken makyaj yapıp toplu çekiyoruz fotoğrafları. Beni tanıyorsan, zaten makyaj yapıyorsam bir gariplik olduğunu bilmen lazım. Saçlarım da yarısı döküldü, yarısı var. Yaşlanmaya yüz tutan esnaf amcalar gibi yama yama oldu. Vallaha ‘kansere karşı güçlülük göstergesi bu saç kaybına direnmek de, tam havaya gireceğim 3 oldu kardeş yeter’ diyesim geliyor. Amaaaaa imdada Kanser Savaşçıları yetişti. Saçlarım çok şahane oldu. Aynı ben değil mi dağınıklığımız falan bile?? Tek kelimeyle bayılıyorum kendisine, hatta ucunu da pembe boyatcam ki gerçeğiyle aynı olsun?? Neyse sizi sendromlarınızla baş başa bırakayım. Ben de sendromlarımı kapıştırırım ama baştan diyeyim.”
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