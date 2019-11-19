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Alanya’daki yoğun bakımlarda kalite artacak

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 10 sağlık çalışanı, “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası” almaya hak kazandı

Alanya 19.11.2019, 10:12
Alanya’daki yoğun bakımlarda kalite artacak
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SAĞLIK Bakanlığı’ndan aldığı yetki kapsamında Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı düzenleyen ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün ilk eğitim programını tamamladı. 10 kursiyerin katıldığı program kapsamında hastanede görev yapan 32 ayrı eğitmen tarafından kursiyerlere 15 iş günü teorik, 15 iş günü uygulamalı ders verildi. 45 gün süren eğitimin sonunda sağlık çalışanları yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldu. Başarılı olan katılımcılar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı. Eğitim programının verimli geçtiğini ve yenileriyle devam edeceğini belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, eğitimler sayesinde kendi dalında eğitimli ve başarılı hemşireler yetişeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Ülkemizin sağlık alanındaki nitelikli, kalifiyeli ve yeni hizmet anlayışını kendimize ilke edinerek başladığımız eğitimlerin bugün ilk meyvesini aldık. Sertifika almak için hastanemize başvuruda bulunan 10 sağlık çalışanı 45 gün süren eğitim sonunda kendi mesleğinde daha nitelikli, yoğun bakım ilkelerine daha hakim, etkin ve verimli olabilecekleri bir eğitime tabi tutuldular. Profesyonel sağlık ekibi yetiştirmek adına atılan bu adımın devamı gelecektir. Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız yetki kapsamında ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün çatısı altında bizler de bugün profesyonel sağlık ekibi yetiştirmek adına ilk adımımızı sizlerle attık. Branşında daha başarılı olan kalifiye sağlık çalışanlarıyla kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek adına başlatılan bu eğitimlerimizin 2. sini bakanlığımızın onayıyla yakında başlatacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı kursiyerlerin her birini ayrı ayrı tebrik ederek sertifikalarını teslim etti.

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