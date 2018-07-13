Alanya'daki skandalın sır perdesi çözülüyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Kestel Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı turistik tesiste konaklayan 80 kişi, geçtiğimiz gün akşam yemeğinden sonra karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Tesise çağrılan 25 ambulansın taşıdığı, 80 hastadan 40 tanesinin durumunun ciddi olduğu anlaşılmış, 40 kişinin durumu adli vaka olarak kayıtlara geçti. Hastalarda bir diğer adı Akdeniz Virüsi ya da mide gribi olan noravirüsünün saptandığı öğrenildi.

Kusma, bulantı şikayetiyle tedaviye alınan hastalardan bir bölümü taburcu edilirken, otelde dün başlatılan incemeler de sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı inceleme ve alınan numunelerden gelen ilk sonuçlara göre turistlerin hastanelik olma nedeni su.

Tesiste kullanılan damacanalar, depodaki su ve çeşmelerden akan sudan numune alındı. Otelin kuyu suyu kullandığı, müşteriye verilen buzun kuyu suyu ile elde edildiği, damacanalardaki suyun da paketlenmiş su olmadığı, sağlıklık koşullarda doldurulduğu anlaşıldı. Besinlerden alınan numunelerin tahlil sonuçları ise henüz açıklanmadı.

İlk tahlil sonuçlarından sonra tarım gıda müdürlüğünün raporunun beklendiği, turistik tesis hakkında kapatma kararının verileceği de gelen bilgiler arasında. Sağlık Bakanlığı’nın bu tür durumlar karşısında tüm tesisatlar yenilenmeden tesislerde kullanım izni vermediğini, Turizm Bakanlığı’nın da olur almadan tesisi açmadığı edinilen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 18:06