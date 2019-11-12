Alanya’daki o hatta otobüs seferleri yeniden başladı
Bir süredir arıza nedeniyle hizmet veremeyen Dim-Üzümlü seferini yapan halk otobüsü bu sabah itibariyle bölge halkına yeniden hizmet vermeye başladı
Alanya 12.11.2019, 11:30
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Dim-Üzümlü hattında çalışan halk otobüsü yaklaşık 10 gün önce arızalandı. Arıza nedeniyle Dim, Akköprü, Bıçakcı, Üzümlü bölgesinde yaşayan vatandaşlar mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, “Seferler iptal mi oldu” diye endişelenmişlerdi. Arızanın giderilmesi üzerine bu sabah itibariyle Dim-Üzümlü hattında çalışan halk otobüsü bölge halkına yeniden hizmet ermeye başladı.
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