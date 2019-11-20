Alanya’da yollara kış bakımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın farklı noktalarındaki cadde, yol ve kaldırımlarda bakım onarım ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Alanya 20.11.2019, 11:00
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Alanya Hizmet Birimi Parke ekipleri sorumluluk alanı içinde bulunan yerlerde kış sezonu çalışmalarını sürdürüyor.Kırsal alan yama ekipleri, Alanya Merkez, Mahmutlar, Konaklı başta olmak üzere Alanya’nın değişik noktalarında bozulan yollarda bakım onarım ve yama çalışmalarını devam ettiriyor.Parke ekipleri de Alanya Merkez ve Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde bozulan, kırılan veya çöken yol ve kaldırımlardaki parkeleri yenileme çalışmaları yapıyor. Belirlenen noktalarda bakım ve onarım çalışmaları da program dahilinde gerçekleştiriliyor.
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