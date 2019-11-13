Alanya’da yaşanan su israfı bu kadarı olmaz dedirtiyor

ALANYA'NIN Yalı Taksi kavşağında itfaiye ekipleri tarafından olası bir yangında kullanılan hidrantta ciddi bir sızıntı söz konusu. Yaklaşık bir haftadır devam ettiği ifade edilen su sızıntısı ASAT’a bildirildi fakat ASAT hala müdahale edilmedi. Vatandaşlar itfaiye müdürlüğünü aradıklarını ve itfaiye müdürlüğü tarafından ASAT’a yönlendirildiklerini ifade etti. ASAT’a bildirilmesine rağmen sorun henüz çözülmedi. Dim TV konuyu yerinde görüntüleyerek gündeme aldı.

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