Alanya’da yabancılara Türkçe eğitimi

YABANCI uyruklu öğrenciler ile Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu her yaştan vatandaşlara ve çocuklara Türkçe eğitimi verilecek kursun son başvuru tarihi 27 Mart. Alanya’da akademik anlamda akademisyenler tarafından verilecek ilk Türkçe kurs olma özelliğini taşıyan ve ALKÜ TÖMER’de başlayan Türkçe Öğretim Kursu, altı kurdan (A1, A2, B1, B2, C1 ve Akademik Türkçe) oluşacak.

Okuma, dinleme, yazma, dil bilgisi ve konuşma eğitim içeriğinde gerçekleştirilecek kurslar çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile de çeşitli protokoller imzalandı. “Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu” ile bu bağlamda bir protokolün imzalanmasının ardından Yunus Emre Enstitüsü’ne de ALKÜ TÖMER tarafından protokol teklifinde bulunuldu.

Kurslara ilişkin ALKÜ TÖMER tarafından yapılan açıklamada; “Kurs süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik izleme sınavları yapılacak olup; kurs sonunda da kurs bitirme sınavı yapılacaktır. Eğitim programında en az yüzde 70 devam zorunluluğu aranır. Bu şartı sağlayamayan adaylar kurs bitirme sınavına giremez. Kurs Bitirme Sınavı 100 (yüz) üzerinden değerlendirilerek 60 (Altmış) ve üzeri alan adaylar başarılı sayılır. Devam şartını sağlayamayan katılımcılar kurs bitirme sınavına giremez ve bu katılımcılara herhangi bir belge düzenlenmez” denildi.