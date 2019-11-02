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Alanya'da vatandaştan örnek hareket! Yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Alanya'da örnek bir vatandaş bugün yerde bulduğu bir cüzdanı polis merkezine giderek teslim etti. Emniyet yetkililerinin ulaştığı cüzdan sahibi ise yaptığı açıklamada cüzdanını bulup polise teslim eden duyarlı vatandaşa teşekkür ederek 'Böyle insanlar olduğu sürece ülkemize milletimize hiç bir şey olmaz' dedi.

Alanya 02.11.2019, 14:26 02.11.2019, 14:31
Alanya'da vatandaştan örnek hareket! Yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bulunan ATM'lerin önünde içi para dolu bir cüzdan bulan Sait Yılmaz, cüzdanın sahibini bulmak için Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek durumu anlattı. Cüzdanı inceleyen polis ekipleri cüzdanın Mustafa Çetin isimli vatandaşa ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri kısa süren bir arayışın ardından cüzdan sahibi Çetin'e ulaştılar ve cüzdanını alması için Cumhuriyet Polis merkezine davet ettiler. Cüzdan sahibi Çetin karakola gelerek Sait Yılmaz isimli vatandaştan polis nezaretinde cüzdanını teslim aldı. Çetin, Yılmaz'a bu güzel davranışından dolayı teşekkür ederken, "Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiç bir şey olmaz. Emekli maaşımı çekmiştim. Demekki ATM'nin önünde bel çantama koyarken düşürmüşüm. Allah'tan helal süt emmiş Sait Yılmaz isimli bir insan evladı bulmuş ve bana teslim etti kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Cüzdanı bulan Sait Yılmaz ise, "Bu benim insanlık görevimdi ve bende cüzdanı bulur bulmaz emniyete getirdim. Sağolsun Mustafa amca ödül de vermek istedi ancak ben böyle bir şeyi kabul edemem. Bende emeklyim. Bahse konu olay beni de başıma gelmiş olabilirdi" diye konuştu.

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