Alanya’da vatandaşlardan ilginç anons talebi 

ALANYA Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına ulaşan Akif Doğan adlı vatandaş, oturduğu evin yakınında bulunan belediyeye ait hoparlörlerden sabah erken saatlerde yapılan anonslardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 9 aylık bebeğinin anons sesleriyle irkildiğine dikkat çeken Doğan, “Küçükhasbahçe Mahallesi, Küçükhasbahçe Caddesi üzerinde ikamet etmekteyim. Sabahları kargalar bile kahvaltısını yapmadan belediye hoparlöründen cenaze, maç gibi ilanların yüksek sesle verilmesi mahalle sakinlerini ve ailemi rahatsız etmektedir. Her sabah yüksek sesle verilen ilanlar 9 aylık bebeğimin yatağından korkarak ve ağlayarak uyanmasına sebebiyet vermektedir. Söz konusu durumun düzeltilmesiyle hoparlör sesinin kısılmasını istiyorum, aksi halde yasal yollara başvuracağımı bildiririm” dedi. Doğan’ın bu talebine belediye yetkililerince ise şu yanıt verildi: “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine yalnızca cenaze, etkinlik ve kan anonsları yapılmaktadır. Bu ilanlar yapılırken yaz ve kış dönemi ayrı ayrı olmak üzere belediyemizce ilan saatlerine titizlikle incelenerek karar verilmiş, çevreye verilebilecek rahatsızlığın en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Ses kısılması ile ilgili talebiniz ilgili müdürlüğümüze iletilmiştir. Anlayışınıza teşekkür eder, iyi günler dileriz.”