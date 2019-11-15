Alanya’da turiste kaçak sarma tütün 

ÖZELLİKLE turistlerin yoğun olduğu bölgeleri mesken tutan tütün kaçakçıları, seyyar tezgahlarını diledikleri yere kuruyor. Kimler tarafından nasıl üretildiği belli olmayan tütünleri vatandaşlara şeffaf ambalajlarda satan tütün kaçakçıları, turistlere de fahiş fiyattan satış yapıyor. “Turkish tobacco” adıyla pazarlanan yasadışı satış; Alanya ,Manavgat, Serik, Aksu ve Muratpaşa’da da esnafı canından bezdiriyor ve kent huzurunu da olumsuz etkiliyor.Konuyla ilgili endişelerini dile getiren Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, “Kontrolsüz satılan tütünün içinde zararlı maddelerin bulunduğunu tartışılıyor. İnsan sağlığıyla adeta alay eden sarma tütüncülerin sayısı sadece Antalya’da değil yurdun dört bir yanında gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de açık tütün satışı yapan dükkanların sayısı son üç yılda 3 katına çıktı. Sadece Antalya ilimizde 400 dükkanda kaçak sarma tütün satılmakta. Bu durum dürüst esnafı zor durumda bırakıyor.”

Yasadışı tütün ticareti nedeniyle yurt çapındaki yıllık vergi kaybının 10 milyar TL üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gerçekleşen ‘’Duman’’ operasyonları caydırıcı olsa da operasyonların hemen ardından tütüncü noktalarının sayısı hızla artıyor. Bu konuda acil önlemler alınması gerekiyor.