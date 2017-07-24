Alanya'da trafik felç

ALANYA'DA yazla birlikte nüfusun artmasıyla trafik sorunu da arttı. Alanya'nın çevreyolu dahil tüm ana yollarında bir yerden bir yere gitmek çileye dönüştü ve uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Turistik beldelerde trafik keşmekeşi yaşanıyor. Alanya da buna dahil. Yerel yönetimler bu konuda refleks üretemiyor maalesef" dedi.

BŞB: HEMEN KÖKLÜ

ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, caddelerle ilgili bazı planlama çalışmalarının olduğunu söyledi. Güney, "Ulaşımı rahatlatabilmek için hem Büyükşehir Belediyesi, hem de Karayolları çevreyoluna köprülü kavşakları yaptı, Alanya'nın doğusu için de yeni çevreyoluna başlandı. Yeni çevreyolunun yapım çalışmaları şu anda sürüyor. İnşallah 2018 sonunda bu yeni çevreyolunu da açacağız. Alanya merkezinde ise, ulaşımla ilgili şehrin tamamen yapılaşmasından dolayı çok fazla bir değişiklik yapılamıyor. Bununla ilgili bazı çözümler üretmek için Antalya BŞB'deki mimar, mühendisler, Ulaşım Daire Başkanlığı bazı projeler geliştiriyor ama bu değişiklikler hemen gerçekleşemiyor. Kamuoyunun ne düşüneceğini, bu değişikliklerin nasıl uygulanacağını iyi hesaplamak gerekiyor. Biz de bu tür çalışmaları zamana yayıyoruz ve vatandaş tarafından da olumlu karşılanacak şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yaz nedeniyle ve misafirlerimizin de yoğun olmasından dolayı trafikte sıkışıklık var. Bunları bizler de takip ediyoruz ama hemen köklü bir çözüm bulmak mümkün değil. Caddelerle ilgili bazı düzenleme çalışmalarımız var. Özellikle Atatürk Caddesi ve Ahmet Tokuş Bulvarı'nda bir proje geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda hala bu çalışmalar sürüyor. Bizde olan caddelerle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımın daha hızlı akması için bazı tedbirler aldı. Özellikle Atatürk Caddesi'nde yeşil dalgayla ilgili bir çalışma yaptık ama trafik yoğun olunca trafiğin rahat akması düşünülemez. Bu caddede çok hızlı bir trafik akışı sağlamak da mümkün değil. Çünkü burası ışıkların ve vatandaşların yoğun olduğu bölgeler. Çok hızlı trafik akışı da burada çok büyük kazalara neden olur. Her türlü faktörü değerlendirerek çözümler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'BŞB ULAŞIM ANA PLANI'NDA ALANYA YOK'

CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci ise "Çözüm için bütüncül bir planlama yapmak lazım. Önce sorunları tespit etmek gerekiyor. Bununla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir ulaşım ana planı vardı. Bu planla 3 yıl önce büyükşehir meclisine konu gelmişti. Plan yaptırmakla ilgili yetki istemişlerdi. Ben yetki istenirken söz alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e 'Bu planı sadece Antalya merkez için mi yapılacak? Bu plan 19 ilçenin tamamını da kapsayacak mı?' diye sormuştum. O zaman tamamı için yapılacağı söylendi. 2 ay önce hazırlanmış çalışma geldi. Çalışmayı hazırlayan firma bizlere bir sunum yaptı. Firmanın sahibi proje mühendisi, bütün verileri il genelinde topladıklarını ama çözüm önerilerini Antalya'nın 5 merkez ilçesiyle yakın olduğu için Serik ve Kemer'i katarak yaptıklarını söyledi. Ben çözüm önerileri içinde Alanya'nın olup olmadığını sordum. Bana Alanya ile ilgili bir öngörülerinin bulunmadığını, bunun ayrıca çalışılması gerektiğini ifade etti. Konu meclise geldiğinde söz almıştım. Türel, Alanya'nın da bu proje içerisinde yer aldığını, çevreyolunda yapılan çalışmanın da bu proje kapsamında yapıldığını aktardı ama bu kez mühendis firmasının dediğiyle çelişti.

'KATLI OTOPARK GÜNDEME ALINMALI'

Alanya'nın sorunu çevreyolundan çok merkezde, 25 Metrelik Yol'da. Özellikle otoparka dönük sorunlar var. Ciddi trafik sıkışıklığı var. Bunlarla ilgili herhangi bir çözüm önerisi getirilmedi. Ulaşım, büyükşehir belediyesinin yetkisinde. Katlı otopark konusunu muhakkak büyükşehir belediyesinin Alanya için gündemine alması lazım. Bunun nerelerde yapılabileceğiyle ilgili çözüm üretmesi lazım. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, Alanya'da yaşanan bu sıkıntıyı Alanya'da yaşamadıkları için net olarak bilmiyorlar. Sadece kulaktan duyma bilgileri var. Çözüm üretecek bir pozisyonda değiller. Çünkü yaşamıyorlar, bilmiyorlar. Öncelikle bunun aktarılması lazım. Birinci sorun otopark sorununun aşılması lazım. Ardından büyük taşıtların, ticari taşıtların 25 Metrelik Yol'un güneyine girişinin kısıtlanması, belli saatler arasında servislerini yapmaları, o saatten sonra şehir merkezine girememeleri gerekiyor. Bunu Alanya Belediyesi yıllardır İskele, Gazipaşa ve Hükümet caddelerinde uyguluyor. Aynı sistem biraz daha genişletilip 25 Metrelik Yol ve güneyinde uygulanırsa, ticari yük taşıyan araçlar Alanya trafiğine belli bir saatten sonra girmezse, trafik yükü bir miktar rahatlayacaktır. Acil olarak Alanya'nın bütüncül olarak ulaşım planlamasının yapılması ve çözüm önerilerinin de tartışılması lazım" diye konuştu.

