Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

Alanya'da sigara kaçakçılarına büyük darbe

Alanya'da izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Alanya'da sigara kaçakçılarına büyük darbe

Alanya'da izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

27 Mart 2018 Salı 09:42
banner404

Mehmet AL
GAZİANTEP'TEN Alanya’ya yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Dün saat 22.00 sıralarında ilçeye giriş yapan 07 NV 084 plakalı izolasyon malzemesi taşıyan kamyonu takibe alan ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi’nde durduruldu. Polis kamyon kasasında bulunan kolileri açarak kontrol etti. Yapılan aramalarda izolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü Mehmet Y.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 27.03.2018 13:27
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKaçakçıAlanya Son DakikaKomAlanya KOMSigara Kaçakçılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi
Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi
Bahçeşehir’de Nevruz coşkusu
Bahçeşehir’de Nevruz coşkusu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim