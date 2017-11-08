Alanya’da petshop sahiplerine eğitim

ALANYA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ve Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde, Alanya’da ev ve süs hayvanı satışı ve üretimi faaliyetinde bulunmak isteyen petshop sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenliyor.

Eğitim programı 20-24 Kasım tarihleri arasında Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak. Beş gün süren eğitimin sonunda katılımcılara Eğitim Sertifikası verilecek.

Eğitim sertifikası olmayanlar ruhsat alamıyor

Düzenleme yetkisi sadece yerel yönetimlere verilen petshop, ev ve süs hayvanlarına yönelik eğitim programına katılmayan vatandaşlara belediyeler ruhsat veremiyor. Yani eğitim sertifikası almayan vatandaşlar, söz konusu iş kollarında faaliyet yürütmek istedikleri zaman iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusunda bulunamıyorlar.

Eğitimde katılımcılara, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş Açılış Ruhsat Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği, Hayvan Ekolojisi, Hayvan Davranışı, Hayvan Bakımı ve Beslenmesi konularında eğitim verilecektir.

Başvurular veteriner işlerine yapılacak

Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, Cikcikli Mahallesi Belediye Hizmet Biriminde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 15 Kasım tarihine kadar başvurularını şahsen yapabilecek.