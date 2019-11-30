Alanya’da pazar yeri işgaliye ücretleri değişti

ALANYA Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, üyelerine müjde vererek 2020 yılı pazar yeri işgaliye ücretlerinin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile yaptıkları istişare sonucunda yüzde 18 oranında düştüğünü duyurdu. Yiğit, ayrıca üyelerin indirimli işgaliye bedelinin üzerinden ödeyecekleri Katma Değer Vergisi’nin (KDV) de alınmayacağını ifade etti. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Yiğit, “Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Meclisi’nde pazar yeri işgaliye ücretlerinin arttırılmasının ardından Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile bir araya geldik. Görüşmelerimizin ardından pazar yerlerinin tamamında işgaliye ücretleri yüzde 18 oranında düşürüldü. Ayrıca işgaliye ücretlerinden KDV’de alınmayacak. Alanya Pazarcılar Odası olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Tüm kamu kuruluşları ve Alanya Belediyesi ile sürekli iç içe olarak esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.