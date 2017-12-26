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Alanya’da otel odasında 15 günlük ceset şoku!

Alanya’da 25 yaşındaki bir genç kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde bulunan gencin çakmak gazı çektiği iddia edildi

Alanya’da otel odasında 15 günlük ceset şoku!

Alanya’da 25 yaşındaki bir genç kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde bulunan gencin çakmak gazı çektiği iddia edildi

26 Aralık 2017 Salı 13:20
Alanya’da otel odasında 15 günlük ceset şoku!
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 ALANYA'DA 25 yaşındaki genç, otel odasında başına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu.

YEDEK ANAHTARLA ODAYA GİRDİLER

İddiaya göre, Oba Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan 25 yaşındaki Serdar İ.'den haber alamayan otel yetkilileri yedek anahtarla kaldığı odaya girdi. Başına poşet geçirilmiş vaziyette yatakta Serdar İ.'nin cesediyle karşılaşan yetkiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından, gencin yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Serdar İ.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, yaptığı incelemelerde cesedin olduğu yerde kanlı kesici alet bulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 15:30
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AlanyaObaOtel Odasında CesetSerdar İlhan
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