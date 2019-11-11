Alanya'da öğrencilere Acun Ilıcalı sürprizi

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı sürpriz bir şekilde katıldı. Ilıcalı’nın bu sürprizi üniversite öğrencilerini mutlu etti.Törende konuşan Ilıcalı “Beni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu davet etti. Koşa koşa geldim” dedi.

ULAŞIM SORUNUNU ACUN ÇÖZDÜ

Öğrenciler Acun Ilıcalı ile adeta fotoğraf çekinme yarışına girdiler. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Acun Ilıcalı, Alanya’da öğrencilerin yaşadığı sorunları sordu. Bir çok öğrencinin ulaşım sorununu dile getirmesi üzerine Acun Ilıcalı konuyu Bakan Çavuşoğlu’na bildirdi. Ulaşım ücretlerinin pahalı olduğunu belirten Acun Ilıcalı’yı dinleyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i aradı. Telefonu alan Acun Ilıcalı Başkan Böcek ile telefonda görüştü. Telefonun sesini dışarıya veren Acun Ilıcalı Başkan Böcek’e öğrenci ücretlerinin Antalya’da 1.80 Alanya’da ise 2.25 olduğunu bunun düzeltmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin ve Acun Ilıcalı’nın isteğini geri çevirmeyen Muhittin Böcek’te bunsan sonra Alanya’da da öğrencilerin 1.80’e otobüse binebileceğini söyledi. Başkan Böcek’ten sözü alan Acun Ilıcalı teşekkür ederek görüşmeyi sonlandırdı.