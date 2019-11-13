Alanya’da öğrenciler için otobüs fiyatı değişti! İşte yeni tarife

GEÇTİĞİMİZ gün geldiği Alanya’da ALKÜ’lü öğrencilerle bir araya gelen ünlü TV yapımcısı Acun Ilıcalı öğrencilerin ulaşım bedelinin yüksek olmasından şikayetçi olduğunu Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bilmiş, bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek’i arayarak Ilıcalı ile birlikte öğrencilerin talebini Böcek’e iletmişlerdi. Böcek ise, Alanya’daki öğrencilere de Antalya’daki tarifenin uygulanacağının sözünü vermişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı. Toplantıda Alanya’daki halk otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldıBuna göre Alanyalı öğrenciler 20 Kasım’dan itibaren halk otobüslerine 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sorunların tespiti, planlanması ve çözümü için yerinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma hat ve güzergâh alt komisyonu Alanya Kestel hizmet binasında ikinci kez toplandı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç başkanlığında düzenlenen toplantıya, UKOME yetkilileri, Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve ilgili güzergâhların otobüs kooperatif başkanları katıldı.

ÖĞRENCİYİ SEVİNDİRECEK KARAR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel’de bulunan kampüsüne öğrencilerin daha rahat gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler ve seferler alt komisyonda enine boyuna tartışıldı. Yapılan görüşmelerde Alanya’daki Halk Otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanya’daki öğrenciler kararın 20 Kasım’da yapılacak UKOME Genel Kurul’undan geçmesinin ardından halk otobüslerine bundan böyle 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecekler.