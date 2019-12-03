Alanya’da mezarlıklar temizleniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. Alanya’daki 92 mahallede toplam 175 mezarlıkta temizlik yapılıyor
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelerdeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli periyotlarla yapmaya devam ediyor. Çalışmalara destek veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli de mezarlıklarda otları temizleyerek, ağaçların budamasını yapıyor.
175 MEZARLIKTA ÇALIŞMA
Hazırlanan program dahilinde Alanya’da 92 mahallede 175 mezarlık tek tek elden geçirilerek bakım ve temizliği yapılıyor. Alanya’nın doğusundaki mahallelerde başlayan çalışmada şu ana kadar 9 mahallede toplam 16 mezarlıkta temizlik çalışması tamamlandı. Önümüzdeki süreçte merkezdeki ve batı mahallelerindeki mezarlıklarda da temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek.
DUVAR VE TEL ÇİT ÇEKİLECEK
Alanya’nın farklı mahallelerinde bulunan toplam 33 mezarlıkta ise taş duvar, tel çit, parke ve namazgâh çalışmalarına Aralık ayı içinde başlanacak. Bu çalışmalarla birlikte Alanya’daki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirilmiş olacak.
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