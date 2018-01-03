Alanya'da korkutan hortum

ALANYA'DA sabaha karşı başlayan, gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Fırtına Hacet Caddesi üzerindeki Kartal Yuvası mağazasının önündeki bir ağacı da yerinden söktü. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.