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Alanya'da korkutan hortum

Alanya'da etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu

Alanya'da korkutan hortum

Alanya'da etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:51
Alanya'da korkutan hortum
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ALANYA'DA sabaha karşı başlayan, gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Fırtına Hacet Caddesi üzerindeki Kartal Yuvası mağazasının önündeki bir ağacı da yerinden söktü. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 20:04
Anahtar Kelimeler:
Yağmurşiddetli RüzgarDev HortumOkurcalar
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