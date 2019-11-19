Alanya’da kırık mazgallar tehlike saçıyor
Alanya’da kırılan mazgallar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor
Alanya 19.11.2019, 12:35
ÖZELLİKLE çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için tehlike arzeden kırık mazgallar, kazalara davetiye çıkarıyor. Obagöl Mahallesi, 23. Sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 aydır kırık olduğu iddia edilen mazgalın bir an önce yapılamasını isteyen vatandaşlar, daha önce de durumu yetkililere ilettiklerini belirterek, bölgede eğitim kurumları da olduğunu ifade ettiler. Şans eseri şu ana kadar bir kazanın yaşanmadığını dile getiren vatandaşlar, kırılan mazgalın acilen değiştirilmesini de istediler.
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