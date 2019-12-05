Alanya’da Kadın Hakları Günü törenle kutlandı

TÜRK Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 85. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıt önünde tören düzenlendi. Törene Alanya Belediye Başkan Vekili Melike Nazifoğlu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernekler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Düzenlenen törende Belediye Başkanlığı, Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği, ALTSO Kadın Girişimciler Derneği ve siyasi partilerin çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu.

‘DÜNYANIN EN ŞANSLI MİLLETİYİZ’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Emine Çalış günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Ne mutlu bize ki, bu anlamlı günde Alanya Kadınları olarak birlik ve beraberlik içinde Türkiye’ye örnek olacak bir tablo sergiliyoruz. Haklarımızla var olduğumuzu tüm dünyaya ilan eden, her fırsatta Türk kadınını öven gururlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

‘“ATATÜRK’E MİNNET BORÇLUYUZ’

Alanya Belediye Başkan Vekili Melike Nazifoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı veriliş yıl dönümünü kutlayarak, “Bizlere bu hakkı tanıyan, Türk kadınını dünya kamuoyu önünde göklere çıkaran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet borçluyuz” diye konuştu. Başkan Nazifoğlu, konuşmaların ardından tören alanında bulunan kadınlara çiçek verdi.