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Alanya’da hortum ve yağmur hayatı felç etti

Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yağmur sonrası ise denizde hortum oluştu

Alanya’da hortum ve yağmur hayatı felç etti

Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yağmur sonrası ise denizde hortum oluştu

29 Ekim 2017 Pazar 08:42
Alanya’da hortum ve yağmur hayatı felç etti
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ALANYA'DA saat 06.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı. Etkisini artıran yağışla birlikte Keykubat Caddesi üzerinde bazı dükkanları ise su bastı. Her yağışta aynı sıkıntıları çektiklerini belirten esnaf ise altyapının yetersizliğinden yakındı. 25 yıldır bu bölgede esnaf olduğunu söyleyen Necmettin Ekici, su baskının daha öncede yaşandığı söyledi. Ekici,” Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, zararımız var” dedi. Yıllardır burada esnaflık yaptığını belirten Mahmut Oğuz, hiçbir sene böyle bir su baskını olmadığını aktardı. Oğuz,"Her yağmur yağdığında burada bulanan rögarlar tıkanıyor ve temizlenmiyor. Her yağmur yağdığından gece gündüz nöbet tutuyoruz” diye konuştu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Denizde hortum oluştu

Öte yandan etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası Kleopatra Plajı’nın olduğu denizin yaklaşık 400 metre açığında aynı hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Bölgede yağmurun etkisini yitirdiği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 29.10.2017 09:12
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AlanyaHava DurumuSağanak YağışSu BaskınıHayat
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