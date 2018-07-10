Alanya'da gurbetçiyi şok eden cevap

İSVİÇRE'DE yaşayan Ali Çöplü adlı vatandaş, 10 yıl önce Alanya’nın doğusundaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş Mahallesi'nde bir yazlık satın aldı. Sonrasında ise balkonunun hemen altında, üzerinde "Ölüm tehlikesi" uyarısının bulunduğu enerji dağıtım panosunu fark etti. Bulundukları bina dâhil olmak üzere sitenin tamamının elektrik şartellerinin toplandığı pano ile ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunduğunu ifade eden Çöplü’ye verilen cevap ise "Kendi imkânlarınızla çözün" şeklinde oldu. 10 yıldır bu sorunla mücadele ettiklerine vurgu yapan Çöplü, "Çoluk çocuk burada oynuyor. Ben hemen üzerinde oturuyorum. Artık evime gelemiyorum. Trafonun kaldırılması adına pek çok defa başvuruda bulundum. Kaldırılmadığı gibi kendi imkânlarımızla kaldırmamızı söylediler. Bu nasıl iştir? ‘Neden turist gelmiyor? Turizm neden bu halde?’ diye soruyorlar. Alın işte sebebi bunlar" diyerek isyan etti. Mahalle ve site sakinleri de çocukların oyun oynadıkları alanlarda açık kablolar bulunduğuna değinerek, panonun bir an evvel kaldırılmasını talep ettiler.

'ÇOCUKLARIM PANODAN KORKUYORLAR'

10 yıldır pek çok başvuruda bulunmasına rağmen duruma ilişkin bir çözüm üretilmediğini ifade eden Çöplü isyanını şu ifadeler ile aktardı:

“Biz evi alırken fark etmemiştik, yani bilmiyorduk. Fark etmemiz ile birlikte de hemen kaldırılmasına ilişkin müracaatları gerçekleştirdik. Çünkü çocuklarımız var ve bahçede oyun oynuyorlar. Son derece tehlikeli. Lakin bugüne kadar maalesef bir sonuç alamadık. Alamadığımız gibi “Kendi imkânlarınızla halledin, kaldırın” gibi bir de cevap aldık. Böyle bir şeyin saçma olduğu açıktır. Ben elektrikçi değilim, olsam dahi sorumlu olan kurum veya kuruluş ben değilim. Bizim için en büyük sorun üzerinde 'Ölüm tehlikesi' uyarısı bulunan bir panonun hemen üzerinde oturuyor olmanın bende ve ailemde yarattığı psikoloji. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu eve gelmeme kararı aldık sonunda. Benim oğlum 'Ben kendimi bir bombanın üzerinde hissediyorum, oraya gitmek istemiyorum' diyerek gelmiyor. Ben de cevap veremiyorum, haklı. Bu durumun savunulacak bir yanı yok çünkü.

‘ŞARTELİ ATAN BAHÇEYE GELİYOR’

Başka şartellerin burada olması sebebiyle gece şarteli atan vatandaş bahçeye geliyor. Her şey olabilir. Soruyorum, ben nasıl ayırt edeceğim bahçeye gelen kişinin, komşu mu yoksa kötü niyetli bir hırsız mı olduğunu? Ben buraya, balkonun altında, ağaçların arasındaki insanlardan endişe duymak için gelmiyorum ki. İsviçre’den memleket hasretimizi gidermek ve huzur bulmak için geliyoruz. Lakin karşılaştığımız bu rezalet ve üzerine de yaşatılan bu çözümsüzlük oluyor. Böyle devam ederse bir daha gelmeyeceğiz. İsviçre’den misafirlerimiz geldi, bahçeyi gezmek istediler. Bu rezaleti görmemeleri için akla karayı seçtim. Gören arkadaşlarımız oldu ve inanın bu evde kalmadılar. Ben yıllardır yurtdışında yaşıyorum ve iddia ediyorum. Bu tip manzaralar gören yabancılar, turistler asla buraya gelmezler. Turizmin neden geri kaldığını tartışıp duruyoruz, hatalarımızı arıyoruz. Alın işte hatalardan biri bu."

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 19:19