Alanya'da Demirci'den veda açıklaması

ALPER KUTAY

31 Mart seçimleri sonrası değişecek olan komisyonla son toplantısına giren Demirci, sosyal medya üzerinden veda açıklaması yaptı. 4 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin imar komisyonunda görev alan Demirci, şunları söyledi: “Bugün 4 yıldır üyesi bulunduğum Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu olarak son toplantımızı yaptık. 4 yıl boyunca komisyon üyelerimiz ve belediye çalışanı meslektaşlarımla birlikte zaman zaman tartıştık, zaman zaman kızdık, zaman zaman güldük, zaman zaman yanlış yaptık ama çoğunlukla doğru yaptık. Her şeye rağmen birbirimize ve kentimize olan saygı ve sevgimizi hiç kaybetmedik. Önceki dönemleri bilmediğim için kıyaslama yapamıyorum ama sürekli birbirleriyle didişen siyasetçilere örnek teşkil edebilecek iyi niyetli ve dostane bir çalışma dönemi geçirdik. Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan tüm meslektaşlarıma ve komisyon üyesi arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ediyorum. Allah herkese gönlüne göre versin.”

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 16:24