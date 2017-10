Alanya'da çöpü altına dönüştürecek tesisin temeli atıldı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek 70 milyon TL’lik Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temelini hafta sonunda kalabalık bir katılımla attı. Türkler’deki temel atma törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, AKP İl Başkanı Rıza Sümer, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Murat Adem Yücel, Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Koordinatörü Hüseyin Güney, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ALANYA EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Açılış töreninde ilk olarak Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin konuştu. Şahin, böyle bir yatırımın mahallesine ve Alanya’ya yapılacağından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün güzel bir tesisin temelini atıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. Yücel'in konuşmasının ardından projenin detayları slayt eşliğinde katılımcılara sunuldu. Vali Münir Karaloğlu da konuşmasında, "Şehirlerimiz büyüyor. Eskiden belediyeler çöpleri vahşi depolamayla depolar, sonra da altında kalır, canlar verilirdi. Sonra depolamaya geçildi. Bugün çöpler bertaraf ediliyor. Bu tesisten sonra Alanya çevre anlamında daha çağdaş, daha temiz bir turizm kenti olacak" dedi.

'ÇÖP SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR'

Alanya’nın tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Alanya’nın kangrenleşmiş sorunu olan çöp depolama sorununu kökten çözecek bir adımı atıyoruz. Yurtdışına gittiğimizde bu tesislere imreniyorduk, 'Neden bizde yok?' diye hayıflanıyorduk. Oralardaki tesisleri ziyaret ediyorken kapısında ‘Çöp Altındır’ yazıyordu. Tesislerin içine girdiğimizde çöpün neden altın olduğunu çok daha iyi idrak ediyorduk. Bir taraftan çöpten elektrik elde veya gübre elde ediliyor, geriye kalan son tortusu çimento fabrikalarının yakıtı haline getiriliyor. Böylelikle çöpün yüzde yüzü bertaraf ediliyordu. Bu adımları Antalya’mızda bir süre önce attık. Ve inşallah bu ayın başında tesis deneme üretime başladı resmi açılışını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU VE SİPAHİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Geçmişte tesisin yapılacağı alanın planlamasını yapan Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu ile Alanya Belediyesi eski başkanı Hasan Sipahioğlu’na teşekkür eden Türel, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın Antalya ve Alanya’ya yönelik projelere olan desteklerini herkes biliyor. Ama Antalya’daki bütün projelerimizde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteği en büyük şansımızdır" dedi. Uluslararası Antalya Film Festivali'ni daha da güçlendirmek için ulusal ve uluslararası yarışmaları daha da güçlü hale getirecek şekilde tek bir yarışma haline dönüştürdüklerini söyleyen Türel, "Uluslararası yarışma olduğu için dünyanın birçok yıldızı Antalya’ya geldi. Dünya yıldızlarını Amerika’dan Antalya’ya getirmek istediğimizde ülkeler arası gerginlikten dolayı yaşanan vize sorununu bile Sayın Çavuşoğlu'nun bir talimatıyla hemen aşabiliyoruz. Bu, Antalya ve Alanya için büyük bir şans" diye konuştu.

'ALANYALILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Alanyalılardan bir özür borcu olduğunu dile getiren Türel, “Yaklaşık 6-7 ay önce Alanya’ya geldiğimde her ay ya bir temel atmak ya da bir tesis açmak için geleceğime dair söz vermiştim. On beş gün önce Alanya’da aşevi açtık, artık Alanya’ya her ay değil 15 günde bir gelerek tesis açılışı ve temel atma gerçekleştiriyoruz. Tutmamış olduğum söz budur" dedi.

'KARDEŞİM BÜYÜK EMEK SARF ETTİ'

Törende son konuşmayı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün, yıllardır bekleyen Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin temelini birlikte atıyoruz. Hayırlı olsun. Müteahhit arkadaşımızla bugün pazarlık yapacağız. İnşallah belirlenen sürede bitireceğiz. Menderes Türel'e bugüne kadar Alanya'ya yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Antalya’nın tamamına da çok büyük hizmetler yaptı. Birlik beraberlik olunca hizmet hızlı ve bereketli geliyor. Daha önce bu yapılsaydı biz bunu daha önce hizmete açmış olurduk. Bu tesisin yapılması için kardeşim diye söylemiyorum, o günkü Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu Ankara’ya kaç defa geldi hatırlamıyorum. Kendisi takip ederdi zaten işleri, ancak bir yerde tıkandığı zaman bize söylerdi. Güzelbağ'a giden yolu gördünüz. Ama Güzelbağ ile Gündoğmuş arasındaki yolu da yapıyoruz. Çalışmalara başladık. 2018 yapım programına alındı. İnşallah Gündoğmuş'a da bir yüksekokulu da kazandıracağız. Buradan yol yapıldığı zaman oraya gitmek 45 dakika olacak.

'AHEP VE ALKÜ'YE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Gazipaşa'ya da bir fakülte yapıyoruz. Gazipaşa'yı da eğitimin merkezlerinden birini yapacağız. Alanya'da 2 üniversite var. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'ni yaşatmamız lazım. O yüzden herkes destek vermeli. Biz Başkan Adem Murat Yücel ile kol kola verdik, üniversiteyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben yükümlülüklerimi yerine getirdim, Adem Başkan'da biraz eksiklik varmış. YÖK’ten teftişe geleceklermiş, eksikliklerimizi giderelim. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) fakülte sayısını artırmaya başladık. Öğrenci sayısı 10 bine yaklaştı. Konaklı Kongre Merkezi'ni ALKÜ'ye kazandıracağız. Cikcilli’deki kampus yerini ayarladık. 1100 dönüm civarında araziyi ormandan kiraladık. Buraya gelecek sene Alanya Tıp Fakültesi inşaatı için kazmayı vuracağız. Alanya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi 427 yatakla hizmete açıldı. Mevcut devlet hastanesini kadın ya da çocukla ilgili bir ihtisas hastanesine dönüştüreceğiz.

'BATI'YA HASTANE AÇACAĞIZ'

Alanya'nın batısına da 500 yataklı bir hastane kazandıracağız. Yer için çalışmalara başladık. Bu çalışmaları niye yapıyoruz? Hiçbir Alanyalının tedavi için Antalya ve başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Biz tüm Avrupa'nın tüm ülkelerinden hastaların geleceği sağlık turizminde de emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah Antalya ve Alanya sağlık turizminden en büyük payı alacak. Çevreyolundaki çalışmaları görüyorsunuz. Otoban çalışması yapıyoruz. Antalya'dan Manavgat'a kadar gidecek, Alanya'ya da ulaşacak raylı sistem çalışmamız var. Bununla ilgili etüt çalışması yapılıyor. Aksaray, Kapadokya, oradan ver elini Kars. Buradan trenle çıktığımız zaman trenle Bakü'ye kadar gidebileceğiz." Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından müteahhit ile pazarlık ederek tesisin 15 ayda açılışının yapılmasını istedi. Alanya Müftüsü Mustafa Topal'ın yaptırdığı duanın ardından protokol birlikte butona basarak katı atık bertaraf tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.