Alanya’da çiftçi şokta! Vana söküldü, tarla susuz kaldı
Alanya’da kentin doğu mahallelerinde bir çok üreticinin kullandığı sulama şebekesine ait ana vana, iddiaya göre Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanları tarafından söküldü
Alanya 21.11.2019, 13:52 21.11.2019, 14:10
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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