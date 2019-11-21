Alanya’da çiftçi şokta! Vana söküldü, tarla susuz kaldı

ALANYA’NIN doğusundaki bazı mahallelerde üretim yapan çiftçilerin sulama suyu aldıkları şebekeye ait ana vana iddiaya göre DİS tarafından kapatıldı. Hat üzerinden aldıkları suyla üretim yapan ve sözkonusu hattaki sulama suyuna güvenerek sera kurarak yatırım yapan pek üretici mağdur oldu.