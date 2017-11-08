Alanya’da çevre çilesi! 

Haber: Cem Akıllı

TEMİZLİK çalışmalarından genel olarak memnun olan Alanyalıların bir kısmı, bunun bazı bölgelerle sınırlı kalmasından şikayetçi. Buna ek olarak ses ve görüntü kirliliğinden de yakınan kent sakinleri, bunları oluşturan unsurların denetimini yetersiz buluyor.

İşte Alanyalıların çevre temizliğiyle ilgili açıklamaları:

‘BU MEMLEKETİN POLİSİ YOK MU’

Mustafa Sarıgil (Emekli): Çevre temizliği belirli mahallelerde yapılıyor, ara sokaklarda yok. Ana caddelerde belediyenin temizleme makineleri çalışırken ara mahallelerde yeterince çalışmıyor. Bir diğer husus, belirli bir saatten sonra -özellikle 25 metrelik yol üzerinde- korna çalmaları, çevredekiler için büyük bir sorundur. Bu memleketin jandarması, polisi yok mu kardeşim? Motosikletlerin ön tekeri kaldırıp egzozları bağırtarak gitmeleri mesela; düğün değil, asker uğurlaması değil. Neden bu gürültü oluyor? Özellikle saat 12’den sonra. Bunlardan şikayetçiyim. Umarım, yetkililer bu konunun üzerine eğilirler.

‘BEN DE ATIYORUM…’

Mehmet Duman (Kebapçı): Ben dışarıya da gidiyorum. Alanya’nın temizliği diğer şehirde nazaran çok iyi. Alanya’nın altyapısı gerçekten güzel, tabii bu geçmişte yapılmıştı, Hasan Sipahioğlu zamanında. Ama bugün de iyi bakılıyor. Sigara izmaritlerinin yere atılmaması gerekiyor. Az önce ağaç dibine ben de bir tane attım…

‘ALLAH RAZI OLSUN’

Avni Arslan (İşçi): Biz kırsalda iş yapıyoruz. Kırsal da merkez kadar temiz. Yaylalara gidiyoruz, hiç ummadığımız yerlerde bile çöp görüyoruz. Temizlik görevlilerinden de halktan da memnunuz. Görüyorum, ellerinde çöp varsa götürüp çöp kutusuna atıyorlar. Allah, başkanlarımızdan razı olsun.

‘YEREL YÖNETİM DUYARSIZ’

Mehmet Çelik (Perdeci): Motorlu araçların egzoz patlatmalarından çok rahatsızız. Genel olarak çevre temizliği bence yeterli değil. Kaldırımları görüyorsunuz. Engelli vatandaşlarımız ve çocuklar buralardan geçemiyor. Her iki tarafta da park etmiş araçlar oluyor. Belediye, bana bu açıdan çok yetersiz. Zabıta el atmıyor. 19 yıldır burada (25 metrelik yolda) esnafım. Defalarca söylememize rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Tamam, vatandaş duyarsız, ama bana göre yerel yönetim de çok duyarsız. Bu şehir böyle olmamalı.