Alanya’da çakan şimşekler görsel şölen yaşattı

ALANYA’DA dün akşam saatlerinde başlayan ve günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar telefon ve fotoğraf makinelerine sarılar şimşek avına çıktı. Mahmutlar’da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan Mesut Sandal isimli vatandaş Alanya’nın ve tarihi Alanya Kalesi’nin üzerinde çakan şimşekleri fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaştı.

METREKAREYE 69.9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, son 24 saatte kentte metrekareye 69.9 kilogram yağış düştü. Yarın sabah saatlerine kadar aralıklara yağacak olan sağanak, yarın etkisini yitirecek. Yağışlı havanın etkisinden çıkacak Alanya’da hava hafta boyunca açık olacak.