Alanya'da bir ceset daha bulundu! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

ALANYASPOR KENDİ EVİNDE ŞOV YAPTI

GÜRÜLTÜ YAPAN ARAÇLARA SIKI DENETİM

OKURCALARDA ESRARENGİZ ERKEK CESEDİ

ALANYA' DA TÜRK İLE VE RUS TURİSTİN KAVGASI KAMERALARA YANSIDI

MARKETÇİ 13 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

JANDARMADAN MOTOSİKLET UYGULAMASI

'DOKTOR DEĞİL KUAFÖR OLMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ DAHA ÇOK PARA KAZANIRIM'

EROL BULUT'TAN KASIMPAŞA MAÇ SONU YORUMU

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.