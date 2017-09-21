Alanya'da akılalmaz motosiklet kazası

KAZA, önceki gece Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti. Akşam arkadaşları ile aşırı alkol alan ve motosikletiyle eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan alkollü genç Aytaç K. ölümden döndü. Park halindeki araca arkadan çarparak yola savrulan sürücünün, vücudunda çeşitli kırıklar olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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