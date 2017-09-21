Alanya'da akılalmaz motosiklet kazası

KAZA, önceki gece Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti. Akşam arkadaşları ile aşırı alkol alan ve motosikletiyle eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan alkollü genç Aytaç K. ölümden döndü. Park halindeki araca arkadan çarparak yola savrulan sürücünün, vücudunda çeşitli kırıklar olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İyi Seyirler.
beter olsun
Beter b
Bu motor teröristlerinden bıktık. masum vatandaşlara zarar vereceklerine kendilerine zarar vermeleri bence makbul. darısı diğer teröristlerin başına. Emin olun kendine zarar veren bu teröristleri gördükçe yüreğim soğuyor.
Elektrikli motorlar haric tüm motorlar yasaklanmalı.bu teröristler alanyanın imajına zarar veriyor gürültü kirliliği yetmezmiş gibi baskasının malına da zarar veriyorlar .polis zabıta nerede .damlatasta starbucks ın oldugu caddede oturup birsey icemiyorsun bu motorlar ve tofas sahinler kulaklarımıza tecavüz ediyorlar
Gebermemişmi üzüldüm!!!
Siz beter olun bee trafikte motorsikletleri hic e sayiyorsunuz tamam alkollu olabilir bun onaylamiyorum ama bu şekilde konuşmanız doğru değil.
Gebermediğine üzüldümBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Kaldırımlarda, yaya geçiş noktalarında,kuralları hiçe sayan bu teröristleri tabi ki hiçe sayacağız. saygı mı duyacaktık yoksa....Beğen (4) Beğenmedim! (0)
Siz beter olun bee trafikte motorsikletleri hic e sayiyorsunuz tamam alkollu olabilir bun onaylamiyorum ama bu şekilde konuşmanız doğru değil.
Yorumlari okuyanda Alanya'da arabaya efendi biniyolar zannedecek..yahu motorcusu arabacisi hepiniz kural tanımaz, saygısız ,medeniyet yoksunu medeniyeti pahalı arabaya binmek sanan ahmaklarsiniz