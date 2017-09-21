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Alanya'da akılalmaz motosiklet kazası

Alanya'da aşırı alkollü olarak kullandığı motosikletle park halindeki bir araca çarpan sürücü ölümden döndü

Alanya'da akılalmaz motosiklet kazası

Alanya'da aşırı alkollü olarak kullandığı motosikletle park halindeki bir araca çarpan sürücü ölümden döndü

21 Eylül 2017 Perşembe 09:58
Alanya'da akılalmaz motosiklet kazası
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KAZA, önceki gece Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti. Akşam arkadaşları ile aşırı alkol alan ve motosikletiyle eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan alkollü genç Aytaç K. ölümden döndü. Park halindeki araca arkadan çarparak yola savrulan sürücünün, vücudunda çeşitli kırıklar olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMotosiklet KazasıAlkolAlanya
Yorumlar
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Murat 2017-09-21 12:31:34

beter olsun

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Ali 2017-09-21 19:49:55

Beter b

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Metin 2017-09-22 11:44:38

Bu motor teröristlerinden bıktık. masum vatandaşlara zarar vereceklerine kendilerine zarar vermeleri bence makbul. darısı diğer teröristlerin başına. Emin olun kendine zarar veren bu teröristleri gördükçe yüreğim soğuyor.

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Mahmut 2017-09-26 00:59:09

Elektrikli motorlar haric tüm motorlar yasaklanmalı.bu teröristler alanyanın imajına zarar veriyor gürültü kirliliği yetmezmiş gibi baskasının malına da zarar veriyorlar .polis zabıta nerede .damlatasta starbucks ın oldugu caddede oturup birsey icemiyorsun bu motorlar ve tofas sahinler kulaklarımıza tecavüz ediyorlar

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Raasin 2017-09-27 08:34:36

Gebermemişmi üzüldüm!!!

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Mami 2017-09-23 01:21:45

Siz beter olun bee trafikte motorsikletleri hic e sayiyorsunuz tamam alkollu olabilir bun onaylamiyorum ama bu şekilde konuşmanız doğru değil.

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Murat 2017-09-28 11:40:53 @Mami

Gebermediğine üzüldüm

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Selim 2017-09-23 11:13:22 @Mami

Kaldırımlarda, yaya geçiş noktalarında,kuralları hiçe sayan bu teröristleri tabi ki hiçe sayacağız. saygı mı duyacaktık yoksa....

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Mami 2017-09-23 01:22:09

Siz beter olun bee trafikte motorsikletleri hic e sayiyorsunuz tamam alkollu olabilir bun onaylamiyorum ama bu şekilde konuşmanız doğru değil.

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Riza 2017-09-28 12:56:44

Yorumlari okuyanda Alanya'da arabaya efendi biniyolar zannedecek..yahu motorcusu arabacisi hepiniz kural tanımaz, saygısız ,medeniyet yoksunu medeniyeti pahalı arabaya binmek sanan ahmaklarsiniz

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